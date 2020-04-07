Врач из Великобритании Сарфараз Мунши рассказал о дыхательной технике, которая способна облегчить симптомы коронавируса COVID-19. Также она может быть полезна людям, которые не столкнулись с инфекцией.

Врач из Великобритании Сарфараз Мунши рассказал о дыхательной технике, которая способна облегчить симптомы коронавируса COVID-19. Также она может быть полезна людям, которые не столкнулись с инфекцией.На совет врача обратил внимание британский таблоид Mirror. По словам Мунши, данную технику регулярно практикуют пациенты отделения интенсивной терапии больницы, в которой он работает. Поскольку коронавирус оказывает негативное влияние на легкие, организму важно получать достаточное количество воздуха в период болезни.Смысл дыхательного упражнения заключается в следующем. Необходимо сделать пять глубоких вдохов и каждый задержать на пять секунд. То же самое нужно проделать и с шестым вдохом, только после него нужно сильно закашлять, прикрывая при этом рот. Цикл действий нужно повторить два раза, после чего лечь на живот, держа подушку перед собой. В такой позе необходимо лежать в течение десяти минут и дышать глубже, чем обычно.К слову, данную дыхательную технику практиковала британская писательница Джоан Роулинг. Автор книг о Гарри Поттере порекомендовала упражнения на своей странице в Twitter. Ранее она заявила, что испытывала симптомы коронавируса в течение двух недель, но не сдавала тест.