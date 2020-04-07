Решение принято в целях реализации дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 временно приостановлен личный прием граждан участковыми уполномоченными полиции.По всем вопросам, относящимся к компетенции участковых уполномоченных полиции, рекомендуем обращаться письменно, в электронном виде через специальную форму подачи обращений на сайте УМВД России по Владимирской области или по телефонам, указанным в разделе «Контакты».