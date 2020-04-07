Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру - уже больше одного миллиона двухсот тысяч человек. Самая сложная ситуация по-прежнему в США. Там инфицированных почти 336 тысяч. Страны вводят беспрецедентные меры безопасности и закрывают границы.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру — уже больше одного миллиона двухсот тысяч человек. Самая сложная ситуация по-прежнему в США. Там инфицированных почти 336 тысяч. Страны вводят беспрецедентные меры безопасности и закрывают границы."Принимает активное участие в работе правительства, несмотря на госпитализацию", — так оценили состояние Бориса Джонсона его коллеги по кабмину. В больницу премьер отправился из мер предосторожности. Там он пройдет обследование и сдаст анализы, так как симптомы коронавируса сохраняются уже полторы недели. Скорейшего выздоровления британскому премьеру пожелал президент США Дональд Трамп, который рассказал на брифинге о новых мерах по борьбе с заболеванием в его стране."От лица всей страны хочу выразить поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Он мой друг, отличный человек и сильный лидер. Уверен, он справится с болезнью. Я также хочу поблагодарить наших медицинских работников. Они настоящие герои, и вся страна гордится ими. Америка преодолеет пик этой ужасной пандемии в ближайшие дни", — заявил Дональд Трамп.Впрочем, оптимизм главы Белого дома статистика не подкрепляет. США уверенно занимают первую строчку по числу заболевших. В стране погибли уже почти десять тысяч человек. В СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон не смог оперативно принять необходимые меры, чтобы снизить ущерб. Из-за нехватки масок и халатов врачи вынуждены повторно использовать санитарную одежду. В отличие от Южной Кореи и Сингапура США не смогли своевременно обнаружить и изолировать заболевших.В городах продолжают появляться временные морги. Подлинность этих шокирующих видео проверить нельзя, хотя местные жители подтверждают, что наблюдают за работой таких комплексов прямо из окон своих домов. Главный санитарный врач страны в интервью Fox сравнил эпидемию со страшнейшими страницами американской истории."Это будет как в Перл-Харборе, как 11 сентября. Только данный момент (эпидемия) не будет локализован. Он будет происходить по всей стране. Я хочу, чтобы Америка это поняла", — сообщил главный санитарный врач США Джером Адамс.В Японии, одной из первых стран, куда коронавирус добрался из Китая, власти вводят локальный режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах. Как заявил премьер страны Синдзо Абэ, меры вступят в силу в среду и продлятся до конца апреля."Мы получили рекомендации от экспертов о необходимости объявления режима ЧС. Нам нужно минимизировать контакты между людьми, чтобы замедлить распространение вируса. В качестве экономических мер по борьбе с последствиями эпидемии мы выделим 108 триллионов йен, что эквивалентно 20 процентам ВВП нашей страны", — заявил Синдзо Абэ.Помимо угроз здравоохранению и мировой экономике, коронавирус спровоцировал еще одну проблему — домашнее насилие. По словам генсека ООН, из-за режима самоизоляции и стресса в некоторых странах число пострадавших женщин увеличилось более чем вдвое."За последние недели под экономическим и социальным давлением в результате пандемии мы видим устрашающий рост домашнего насилия. Число обращений пострадавших женщин в некоторых странах выросло вдвое. Я призываю правительства всех стран принять меры для предотвращения жестокости в семьях", — отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.Правозащитники, в свою очередь, обращают внимание на проблему беженцев. В миграционных центрах выявляются случаи заболевания, их закрывают на карантин. В частности, греческие лагеря Ристона и Малакаса, в которых проживают несколько тысяч человек.В Берлине активисты призвали срочно эвакуировать беженцев, так как они не могут в текущих условиях получить медицинскую помощь. Любопытно, что сами демонстранты вышли на акцию в масках и держались на положенном расстоянии друг от друга. Германия, Италия и Испания остаются лидерами Европы по числу заболевших. В общей сложности там погибли более 30 тысяч человек.В Италии, где эпидемия разворачивалась по самому негативному сценарию, власти страны заявили о замедлении роста числа заболевших. Ограничения постепенно отменяют в Австрии. По словам канцлера Себастьяна Курца, с 14 апреля в стране снова заработают небольшие магазины, но только при строгом соблюдении мер предосторожности.