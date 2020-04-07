Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру - уже больше одного миллиона двухсот тысяч человек. Самая сложная ситуация по-прежнему в США. Там инфицированных почти 336 тысяч. Страны вводят беспрецедентные меры безопасности и закрывают границы.
Число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру — уже больше одного миллиона двухсот тысяч человек. Самая сложная ситуация по-прежнему в США. Там инфицированных почти 336 тысяч. Страны вводят беспрецедентные меры безопасности и закрывают границы.
"Принимает активное участие в работе правительства, несмотря на госпитализацию", — так оценили состояние Бориса Джонсона его коллеги по кабмину. В больницу премьер отправился из мер предосторожности. Там он пройдет обследование и сдаст анализы, так как симптомы коронавируса сохраняются уже полторы недели. Скорейшего выздоровления британскому премьеру пожелал президент США Дональд Трамп, который рассказал на брифинге о новых мерах по борьбе с заболеванием в его стране.
"От лица всей страны хочу выразить поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Он мой друг, отличный человек и сильный лидер. Уверен, он справится с болезнью. Я также хочу поблагодарить наших медицинских работников. Они настоящие герои, и вся страна гордится ими. Америка преодолеет пик этой ужасной пандемии в ближайшие дни", — заявил Дональд Трамп.
Впрочем, оптимизм главы Белого дома статистика не подкрепляет. США уверенно занимают первую строчку по числу заболевших. В стране погибли уже почти десять тысяч человек. В СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон не смог оперативно принять необходимые меры, чтобы снизить ущерб. Из-за нехватки масок и халатов врачи вынуждены повторно использовать санитарную одежду. В отличие от Южной Кореи и Сингапура США не смогли своевременно обнаружить и изолировать заболевших.
В городах продолжают появляться временные морги. Подлинность этих шокирующих видео проверить нельзя, хотя местные жители подтверждают, что наблюдают за работой таких комплексов прямо из окон своих домов. Главный санитарный врач страны в интервью Fox сравнил эпидемию со страшнейшими страницами американской истории.
"Это будет как в Перл-Харборе, как 11 сентября. Только данный момент (эпидемия) не будет локализован. Он будет происходить по всей стране. Я хочу, чтобы Америка это поняла", — сообщил главный санитарный врач США Джером Адамс.
В Японии, одной из первых стран, куда коронавирус добрался из Китая, власти вводят локальный режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах. Как заявил премьер страны Синдзо Абэ, меры вступят в силу в среду и продлятся до конца апреля.
"Мы получили рекомендации от экспертов о необходимости объявления режима ЧС. Нам нужно минимизировать контакты между людьми, чтобы замедлить распространение вируса. В качестве экономических мер по борьбе с последствиями эпидемии мы выделим 108 триллионов йен, что эквивалентно 20 процентам ВВП нашей страны", — заявил Синдзо Абэ.
Помимо угроз здравоохранению и мировой экономике, коронавирус спровоцировал еще одну проблему — домашнее насилие. По словам генсека ООН, из-за режима самоизоляции и стресса в некоторых странах число пострадавших женщин увеличилось более чем вдвое.
"За последние недели под экономическим и социальным давлением в результате пандемии мы видим устрашающий рост домашнего насилия. Число обращений пострадавших женщин в некоторых странах выросло вдвое. Я призываю правительства всех стран принять меры для предотвращения жестокости в семьях", — отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Правозащитники, в свою очередь, обращают внимание на проблему беженцев. В миграционных центрах выявляются случаи заболевания, их закрывают на карантин. В частности, греческие лагеря Ристона и Малакаса, в которых проживают несколько тысяч человек.
В Берлине активисты призвали срочно эвакуировать беженцев, так как они не могут в текущих условиях получить медицинскую помощь. Любопытно, что сами демонстранты вышли на акцию в масках и держались на положенном расстоянии друг от друга. Германия, Италия и Испания остаются лидерами Европы по числу заболевших. В общей сложности там погибли более 30 тысяч человек.
В Италии, где эпидемия разворачивалась по самому негативному сценарию, власти страны заявили о замедлении роста числа заболевших. Ограничения постепенно отменяют в Австрии. По словам канцлера Себастьяна Курца, с 14 апреля в стране снова заработают небольшие магазины, но только при строгом соблюдении мер предосторожности.