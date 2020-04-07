Футбольные клубы чемпионата Италии пришли к соглашению о том, что игроки на время пандемии коронавируса будут получать пониженные зарплаты. Решение были принято единогласно.

Футбольные клубы чемпионата Италии пришли к соглашению о том, что игроки на время пандемии коронавируса будут получать пониженные зарплаты. Решение были принято единогласно.Клубы-участники Серии "А" проводили экстренное совещание посредством видео-конференции. Как сообщает Football Italia, участие в ней принимали 19 клубов из 20 — единственным клубом, не участвовавшим в совещании, стал "Ювентус". Туринцы договорились о понижении зарплат раньше всех.В результате обсуждения вопроса клубы выработали следующие условия по сокращению зарплат футболистов: игроки недосчитаются 1/6 части в случае успешного завершения сезона, или трети — если сезон будет завершен досрочно.Напомним, что чемпионат Италии прервался после 26 туров. Всего турнир состоит из 38 туров. Накануне президент Федерации футбола Италии Даниэле Гравина заявил, что Серия "А" может завершиться осенью.