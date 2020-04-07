07.04.2020

2020-04-07 12:30:52

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (12(9709) от 07 апреля 2020 года).

УДАРИМ КАРАНТИНОМ ПО ВИРУСУ

Чем сильнее и яростнее атакует коронавирус россиян, тем прочнее мы сплачиваемся в борьбе против этого коварного и опасного врага. В рядах нашей «дружины» плечом к плечу стоят специалисты самых разных профессий: учёные, медики всех категорий, микробиологи. Читайте на странице 2.



Я УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ НОЧИ!

Шутка не всегда бывает смешной. В этом сотрудники столичного ГИБДД попытались убедить блогера из ближнего зарубежья, возомнившего себя фактически Бэтменом, супергероем — борцом с инфекцией COVID-19. Читайте на странице 2.



МАСКА ЕМУ НЕ К ЛИЦУ

В территориальный отдел полиции поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка поселения Сосенское. Продолжение на странице 2.



КУНЦЕВО НЕ ПОДВЕДЁТ

По итогам минувшего года лучшим подразделением предварительного следствия признан коллектив следственного отдела ОМВД России по району Кунцево. Читайте на странице 3.



«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ… В ВИДЕ ГАРАЖА»

Это высказывание принадлежит одному из героев известного советского фильма «Гараж». Сюжет картины повествует о непростых отношениях между членами гаражного кооператива, их постоянных спорах на заседаниях. Подробности читайте на странице 3.



ТЦ С ПРОБЛЕМАМИ

В прокуратуру Восточного округа поступили жалобы, что в торговом центре, расположенном по адресу: Щёлковское шоссе, дом № 2 работает много иностранцев, среди которых возможны нелегалы. Корреспондент «Петровки, 38» отправился в рейд вместе с представителями прокуратуры Восточного административного округа, полиции, МЧС и Роспотребнадзора. Читайте на странице 4.



ИСТОРИЯ О ЧЕТЫРЁХКРАТНОМ СЧАСТЬЕ

Дети — это счастье. В доме Латыповых cчастья в несколько раз больше, чем во многих других семьях. Надежда совершила в своей жизни четырёхкратный подвиг материнства. Читайте на странице 4.



НАРКОМАНАМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве подведены итоги оперативно-профилактической операции «Наркопритон-2020»..Читайте на странице 5.



СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ТРУДА

Совет ветеранов и руководство Московского уголовного розыска выразило глубокую признательность студенткам Московского академического художественного училища, художественного факультета ВГИКа имени С.А. Герасимова и Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова за активное участие в пополнении экспозиции МУРа новыми работами. Читайте на странице 5.



ОДНАКО ВО ВРЕМЯ ПУТИ… ПРОПАЖА МОЖЕТ НЕ ПРОИЗОЙТИ!

26 марта исполнилось 40 лет подразделениям по борьбе с преступными посягательствами на грузы. Читайте на странице 6.



ГДЕ-ТО ГРЕМЕЛА ВОЙНА

С первых дней фашистской агрессии практически все сотрудники правоохранительных органов стали проситься на фронт — заваливали своими рапортами вышестоящие штабы. Конечно, уйти на борьбу с врагом могли далеко не все. Продолжение на странице 7.



ОН ЗНАЛ О КОСМОСЕ ВСЁ

«Надо было смотреть на прибор и «ювелирно» работать ручкой управления. Веки налились свинцом и упорно закрывали глаза, оставались лишь узкие щёлочки. Казалось, грудь сдавливают гигантские тиски. Вдохи получались короткими, частыми, прерывистыми. Перегрузка нарастала. Читайте на странице 8.



ИМЯ ЕГО СТАЛО ПОГОВОРКОЙ В МОСКВЕ

Алексей Александрович Тимашёв-Беринг прослужил в должности обер-полицмейстера Москвы три года, с 1854 по 1857 год. Он был типичным представителем государственных чиновников николаевской эпохи, показал себя ревностным служителем и яростным противником всякого рода инакомыслия. Читайте на странице 9.



ИГРА С ЯПОНЧИКОМ ШЛА, КАК НА МИННОМ ПОЛЕ

В № 3 газеты «Петровка, 38» мы опубликовали материал о преступной деятельности банды Якубова (Чико). Сегодня ветеран МУРа полковник милиции в отставке Али САЛАМОВ продолжает рассказ о последнем преступлении этой кровожадной банды, а также малоизвестных эпизодах воровской практики их хозяина — знаменитого криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Продолжение на странице 10.



ОХОТА НА БОРОДАТОГО «ЗАЙЦА»

Эта недавняя история — обычный рядовой эпизод из жизни старшего участкового уполномоченного ОМВД России по району Лианозово майора полиции Алексея КАРАСЁВА. Но отдельное «спасибо» именно за тот конкретный случай поимки преступника стоило бы ему сказать. Читайте на странице 11.



ЕСЛИ ВИНОВНИК ДТП СКРЫЛСЯ

В копилку знаний, как не попасть, а если уж попали, как разруливать неприятные ситуации на дорогах, сегодня положим следующий цикл советов. Связан он будет с обстоятельствами, когда виновник ДТП скрылся с места происшествия. Читайте на странице 11.



ГЕНЕРАЛАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

(Продолжение. Начало в № 11.)

Демобилизовался Владимир Попов из рядов Советской армии в мае 1974 года. Не успев встать на воинский учет в военкомате, пришёл в родной отдел внутренних дел для решения вопроса о приёме на службу в милицию. Читайте на странице 13.



«ПАЛЬЧИКИ» ДО ПРЕСТУПНИКОВ ДОВЕДУТ

Дактилоскопическая экспертиза — дело не только кропотливое, но и в прямом и переносном смысле штучное. Продолжение на странице 14.



ПОЛОЖЕНА ЛИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ГРАЖДАНСКОМУ СЛУЖАЩЕМУ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ К ОСНОВНОМУ ЕЖЕГОДНОМУ ОТПУСКУ?

Читайте на странице 14.



ЕСЛИ СОТРУДНИК ПРИОБРЁЛ ЖИЛЬЁ В ИПОТЕКУ, СМОЖЕТ ЛИ ОН ПОЛУЧИТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ?

Читайте на странице 14.



РУССКИЙ ФИЛЬМ ГЛАЗАМИ ЯПОНСКОГО РЕЖИССЕРА

Российские кинематографисты гордятся премией «Оскар» и рассматривают свои награды, как пример международного признания своих кинопроизведений. Читайте на странице 15.



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