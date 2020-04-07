В Москве к бывшему хозяину кондитерской фабрики пришли приставы. В результате конфликта был убит охранник, вооруженный бизнесмен пустился в бега.

В Москве к бывшему хозяину кондитерской фабрики пришли приставы. В результате конфликта был убит охранник, вооруженный бизнесмен пустился в бега.Как искали коммерсанта? И почему приговор шокировал общественность?Смотрите "Расследование Эдуарда Петрова" в ближайшие выходные на телеканале "Россия 24".