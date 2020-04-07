Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp решил серьезно ограничить распространение информации, чтобы избежать лавинообразной пересылки фейков. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.

Принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp решил ограничить распространение информации, чтобы избежать лавинообразной пересылки фейков. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.Теперь популярный контент — таким считается сообщение, в том числе с фотографией или видео, пересланное более пяти раз — можно будет отправить только в один чат за один раз. Такие часто пересылаемые сообщения с прошлого года помечаются символом двойной стрелки. Их отправка сразу нескольким адресатам и/или группам будет заблокирована.Новая мера не ограничит возможности пользователя проинформировать о чем-то друзей или родственников, но замедлит тиражирование недостоверной информации. Кроме того, это позволит снизить нагрузку на сети, и так перегруженные из-за роста потребления видеоконтента людьми, находящими в самоизоляции.В публикации администрации WhatsApp также сообщается, что ранее введенные ограничения на пересылку позволили сократить глобальные объемы пересылки сообщений на 25%.Также мессенджер совместно с НПО и государственными органами, включая Всемирную организацию здравоохранения, стремится наладить своевременное предоставление населению точной информации об эпидемии COVID-19. Чтобы подробнее узнать об этой деятельности, а также о том, как сообщить в организации по проверке фактов о возможных вымыслах, ложных новостях и слухах, пользователям предложено обращаться в Информационный центр WhatsApp по коронавирусной инфекции.