Компания X5 Retail Group, управляющая сетями магазинов Пятерочка, Перекресток и Карусель, отмечает небольшой рост цен на социально значимые товары у поставщиков, заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", отмечает небольшой рост цен на социально значимые товары у поставщиков, заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.Некоторые поставщики социально значимых товаров столкнулись с ростом себестоимости и оказались в очень сложном положении. Происходит небольшой рост закупочных цен на эти товары, и задача Х5 — сдерживать цены, отметил Шехтерман, сообщает РИА "Новости".Ряд поставщиков испытывал трудности с пополнением запасов и размещением заказов в полном объеме. Это связано с тем, что поставщики не были готовы к такому взрывному увеличению спроса на ряд товаров, пояснил Шехтерман.Государству следует оказать помощь поставщикам — дотациями, субсидиями, чтобы сдержать цены. "Мы понимаем, что они оказались в очень сложной ситуации", — подчеркнул глава X5.Что касается ослабления рубля, то российские производители пока не повышают цены по этой причине. Но у поставщиков импортных товаров имеется "валютная составляющая", и на каком-то этапе цены могут вырасти, отметил Шехтерман. Сегодня поставщики распродают товары со складов в России, но новые поставки могут пойти по новым ценам.