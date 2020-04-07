Российский нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов следующий сезон проведет в Национальной хоккейной лиге. 25-летний хоккеист заключил контракт с канадским клубом Торонто Мэйпл Лифс. Соглашение рассчитано на один год.

Российский нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов следующий сезон проведет в Национальной хоккейной лиге. 25-летний хоккеист заключил контракт с канадским клубом "Торонто Мэйпл Лифс". Соглашение рассчитано на один год.О заключении однолетнего контракта новичка сообщил официальный сайт "кленовых листьев". Напомним, что в "Торонто" выступает еще один представитель России Илья Михеев, дебютировавший за "Лифс" в нынешнем сезоне.В регулярном чемпионате КХЛ-2019/20 Бабаранов провел 43 игры, записав в свой актив 20 (11 шайб + 9 передач) очков. В Кубке Гагарина он сыграл четыре матча, набрав 3 (1+2) балла за результативность.