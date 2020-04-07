Клуб Континентальной хоккейной лиги Салават Юлаев находится в поиске нового главного тренера. Правда, нынешний наставник Николай Цулыгин не уволен, но, поскольку сезон приостановлен из-за коронавируса, контракт с ним может быть не продлен. Один из кандидатов – Игорь Ларионов.

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" находится в поиске нового главного тренера. Правда, нынешний наставник Николай Цулыгин не уволен, но, поскольку сезон приостановлен из-за коронавируса, контракт с ним может быть не продлен. Один из кандидатов – Игорь Ларионов.Сообщалось, что руководство команды из столицы Башкортостана еще не определилось с кандидатурой тренера на следующий сезон, напоминает издание Allhockey.Ru. Об этом, в частности, говорит генеральный директор экс-обладателей Кубка Гагарина Александр Курносов.Но, по сообщениям инсайдеров, поиски нового главного тренера продолжаются, а 59-летнего Ларионова активно предлагают учредителям "Салавата" агенты и влиятельные лица отечественного хоккея. И это при том, что "профессор", как звали Ларионова в бытность игроком, на тренерском поприще себя никак не зарекомендовал: его единственной должностью стала роль наставника молодежной сборной страны.Но Ларионов в российском и даже мировом хоккее – большая величина. Он поиграл в Совестком Союзе, а попав в заокеанскую НХЛ трижды становился обладателем Кубка Стэнли в составе клуба "Детройт Рэд Уингз". При этом хоккеист входит в престижный Тройной золотой клуб для тех игроков, кто побеждал на Олимпийских играх, чемпионатах планеты и в плей-офф НХЛ.