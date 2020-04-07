В России ограничения мобильности продлены до 30 апреля из-за глобального распространения коронавирусной инфекции. РЖД разработали комплекс мер для поддержки предприятий. Скидки на перевозки, отсрочки по платежам и сборам, развитие онлайн-формата - эти и многие другие решения помогут экономике и населению.

В России ограничения мобильности продлены до 30 апреля из-за глобального распространения коронавирусной инфекции. РЖД разработали комплекс мер для поддержки предприятий. Скидки на перевозки, отсрочки по платежам и сборам, развитие онлайн-формата — эти и многие другие решения помогут экономике и населению.Оперативная поддержкаВ России почти половина от общего объема перевозок приходится на железнодорожный транспорт. По последним данным, в марте 2020 года в условиях резкого ухудшения эпидемиологической обстановки перевозка продовольственных товаров по железной дороге выросла на 16% и составила более 700 тысяч тонн.Чтобы облегчить взаимодействие с участниками транспортного рынка и сгладить для них последствия кризиса и карантина в ОАО "РЖД" создали профильный оперативный штаб. Новая структура заработала с 26 марта по поручению генерального директора холдинга Олега Белозерова.В задачу штаба входит оперативная помощь грузоотправителям, поддержка в решении проблем при карантине, дезинфекции, рассмотрение, согласование и исполнение заявок на перевозку грузов, контроль расчетов с клиентами РЖД и многое другое."Компания предпримет все возможные меры по содействию и помощи предприятиям малого и среднего бизнеса для транспортно-логистического обеспечения их деятельности", — отметили в холдинге РЖД.Меры поддержки бизнеса и предприятий разрабатываются после анализа предложений предприятий. В России работают частные логистические компании, перевозчики. Их банкротство может поставить под угрозу стабильность перевозок в России и транзита соседних стран.Например, по просьбе собственников подвижного состава заморожены на весь 2020 год условия договоров на текущий ремонт вагонов. Снижены до 40% ставок на транзит порожних контейнеров из Европы в Китай. Это поможет сохранить стабильную работу железнодорожного транспорта в непростых экономических реалиях.Поддержка социальных грузовВ условиях карантина РЖД обеспечили бесперебойную транспортировку социально значимых грузов. Холдинг установил скидки до 42,5% для компаний, перевозящих в крытых вагонах зерновые культуры, семян, муку и крупы, макаронные изделия, сахар, сои, изделия бумажной промышленности и другие подобные товары и продукцию.Скидки на перевозки снижают стоимость социальных продуктов и товаров для граждан во всех регионах.Холдинг РЖД ввел и временную отмену ряда платежей, сборов и штрафов. Новые правила действуют для предприятий, которые приостановили деятельность в рамках указа президента Владимира Путина о нерабочих днях с 30 марта по 30 апреля.Для таких компаний не будет начисляться плата за пользование вагонами РЖД, штрафы за задержку вагонов, за неисполнение принятой заявки, невыполнение среднесуточной плановой или согласованной нормы погрузки и выгрузки. Также их временно освободят от сборов за непредъявление грузов для перевозки на ту или иную станцию назначения и прочее. Это поможет клиентам пройти через кризис с меньшими потерями и направить сэкономленные средства на собственные нужды, в том числе на социальную поддержку работников.Дочернее предприятие РЖД — АО "РЖД Логистика" – также предоставило поддержку бизнесу. Клиентам предлагаются скидки на перевозку грузов железнодорожным или автомобильным транспортом, прежде всего речь идет о продуктах питания и социально значимой продукции. Только на отсрочку платежей компания зарезервирует около 175 миллионов руб. из собственных средств.Уже есть конкретные примеры поддержки. Южно-Уральская железная дорога оперативно организовала сотрудничество с производителем макаронных изделий, муки и круп компанией "Макфа". Благодаря взаимодействию с крупными производителями стало возможно без промедления решать вопросы по доставке продукции в регионы. В марте со станций Курган и Шагол было отправлено 10 тысяч тонн продуктов.Кроме того, РЖД оперативно запустили перевозку мороженого мяса птицы контейнерными поездами. На днях первый состав из 22 вагонов был отправлен по маршруту Невинномысская — Новороссийск.РЖД обеспечили стабильность возросших перевозок медикаментов для больниц и аптек. Так, в марте на станции Московской железной дороги поступило 190 тонн медикаментов, для отправки в другие регионы подготовлено почти 500 тонн.Резко вырос и объем перевозки моющих средств. С начала марта по железным дорогам было доставлено 2,9 тысячи тонн туалетного мыла, что в 1,7 раза больше, чем феврале, а также 2,8 тысячи тонн хозяйственного мыла — рост объемов почти на четверть. На одной только Горьковской железной дороге в марте погрузка моющих средств выросла в шесть раз — до 862 тонн."Цифра" помоглаВ условиях карантина цифровые форматы РЖД помогли малому бизнесу и крупным предприятиям. Так, оперативный штаб РЖД принял решение ввести упрощенный порядок дистанционного взаимодействия с грузоотправителями.Чтобы минимизировать личные контакты, на три месяца автоматически продлеваются договоры, заключенные при организации перевозок с владельцами грузов и путей необщего пользования. Кроме того, пролонгированы документы, истекающие в ближайшее время, но необходимые для погрузо-разгрузочных работ."Дистанционное — с помощью электронного документооборота и электронной почты — согласование новых схем погрузки грузов, а также аттестаций для грузовладельцев, впервые осуществляющих погрузочно-разгрузочные работы, обеспечит не только высокий уровень качества и прозрачности сервиса, но и обезопасит сотрудников компании и наших партнеров от возможного инфицирования при личном контакте", — отметил глава оперативного штаба Алексей Шило.Только за последние несколько дней клиенты холдинга оформили по "удаленке" 15 тысяч документов, а всего с марта текущего года — более 4,5 миллиона, это 75% от общего количества.Для онлайн-заказа круглосуточно действует электронная торговая площадка (ЭТП), позволяющая оформлять грузоперевозки под ключ и оплачивать доставку без визита в офис — достаточно создать личный кабинет на сайте ЭТП "Грузовые перевозки" и начать работать. Клиент может отслеживать этапы перевозки, а также добавить к заказу услуги по охране и таможенному декларированию.Популярность онлайн-платформы РЖД растет не первый год: с начала работа ЭТП "Грузовые перевозки" в 2017 году к ней подключились более 70 компаний-поставщиков услуг и 5 тысяч пользователей.Евразийский транзитУникальное географическое положение России связывает Запад и Восток, и российские магистрали помогают соседним странам пережить пандемию.Так, АО "РЖД Логистика" и АО "ОТЛК ЕРА" приступили к отправке санкционных грузов из Европы в Китай. Первая партия — замороженный лосось — была доставлена из Нидерландов в германский Дуйсбург и 21 марта отправлена в КНР. Состав уже пересек границу России, пункт назначения — Шанхай.В РЖД восстановили и регулярный контейнерный сервис по маршруту Ухань — Дуйсбург. Холдинг обеспечит доставку противоэпидемиологических средств в Европу.Первый контейнерный состав с 50 контейнерами вышел из Уханя 28 марта. Он везет более 166 тонн противоэпидемических средств защиты, а 19 контейнеров полностью загружены защитными масками. 12 апреля поезд прибудет в Германию, откуда товары будут распределены по нескольким странам, включая Францию. Вместе с медицинскими изделиями состав везет в Старый Свет автозапчасти, электронику и расходные материалы для ремонта железнодорожной инфраструктуры.Антикризисная программа РЖД поможет небольшому бизнесу и крупным компаниям пережить пандемию с наименьшими затратами, сохранить миллионы рабочих мест.