В Тюмени рассерженные нелепой аварией водители напали на ее виновника и поколотили его. Мужчина сумел выбраться, сбежал в лес, а после возвращения домой записал обращение на видео, попивая пиво и жалуясь на свои приключения.

В Тюмени рассерженные нелепой аварией водители напали на ее виновника и поколотили его. Мужчина сумел выбраться, сбежал в лес, а после возвращения домой записал обращение на видео, попивая пиво и жалуясь на свои приключения.По словам потрепанного водителя, он нечаянно стукнул соседний автомобиль, и на него тут же напали с ломом. Испугавшись расправы, надавил на газ и с облепившими его машину преследователями доехал до гаража, где был избит."Там они меня догнали. Давай бить. Сломали ухо мне. Разбили переносицу, — пожаловался он, демонстрируя помятое лицо. — Я просто чудом вырвался, побежал в лес!""И вот только что я вернулся домой, — рассказал мужчина о своих приключениях. — Ну тут просто я зашел в соседний магазин, просто взял пива, блин, чтобы как-то эту боль угомонить, голова трещит, меня тошнит, не от пива, конечно. Я был трезв!"Издание 72.RU уточнило в полиции детали происшествия. "Автомобилисты пытались задержать водителя отечественной легковушки, который, по их словам, неадекватно вел себя на дороге. В ходе конфликта они разбили ему стекло с пассажирской стороны. В итоге он стал сдавать назад и повредил KIA Rio, — рассказала начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.По информации полицейских, виновник ДТП так и не объявился, у его автомобиля была прекращена регистрация еще в прошлом году.