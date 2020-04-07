Кондуктор красноярского автобуса проявила себя как настоящая хранительница подвижного домашнего очага и отказалась везти пассажира, который не пожелал предъявить ей документы на право передвижения по городу во время карантина. Возмущенный таким отношением мужчина снял стоящую на страже женщину на видео.

Кондуктор красноярского автобуса проявила себя как настоящая хранительница подвижного домашнего очага и отказалась везти пассажира, который не пожелал предъявить ей документы на право передвижения по городу во время карантина. Возмущенный таким отношением мужчина снял "стоящую на страже" женщину на видео."Вы к себе домой кого попало пускаете? Я здесь хозяйка в данный момент!" — констатировала кондуктор.Деньги за проезд она взяла, а вот выдать билет отказалась. Более того, пообещала высадить несговорчивого пассажира, если он так и не предъявит документ на право передвижения по городу. Уточнить, кто ее наделил полномочиями проверять документы, женщина отказалась.Удалось ли мужчине добраться до нужной остановки, остается неизвестным.В Красноярске и других населенных пунктах края после введения режима самоизоляции нельзя выходить из дома без паспорта и объяснительной с указанием цели передвижения по городу.На сегодняшний день в Красноярском крае у 32 человек диагностирован коронавирус, пятеро уже выписались из больницы.