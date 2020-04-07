Образовательная платформа Яндекс.Практикум запустила онлайн-курсы английского языка Флоу

Образовательная платформа "Яндекс.Практикум" объявила о запуске онлайн-курсов английского языка "Флоу". Пользователям предлагаются симулятор языковой среды для изучения теории и выполнения упражнений, разговорная практика на звонках, еженедельное общение с наставником и круглосуточный справочный сайт.Обучение подходит для людей, владеющих английским на базовом (Elementary) и среднем (Intermediate) уровнях. После регистрации во "Флоу" пользователи могут бесплатно узнать свой уровень, выполнить 20-30 упражнений и пообщаться с языковым тренером. Дальше обучение стоит 9800 рублей в месяц.Новый сервис "Яндекса" включает интерактивный тренажер с более чем 10 тысячами упражнений. Симулятор позволяет освоиться в различных ситуациях (например, как спросить дорогу к отелю или поговорить с соседом в самолете), выучить основы грамматики, лексики и произношения.После самостоятельных занятий студенты могут созвониться с тренерами и попрактиковаться в разговоре на новом языке (16 звонков по 15 минут). Собеседник каждый раз разный - чтобы лучше отработать навыки и преодолеть страх общения. На разговорную практику приходится около 20% всего времени обучения.Раз в неделю по полчаса пользователи "Флоу" будут созваниваться с наставником, который сопровождает их на протяжении всего курса. "Наставник - это преподаватель с опытом от 5 лет, профессиональными сертификатами (TKT, CELTA, TESOL, DELTA) и навыками коучинга, - сказали в компании. - Задача наставника - помочь сформировать привычку учиться, понять свои сильные и слабые стороны, отследить прогресс, поставить цели обучения и преодолеть тревоги и сомнения студента".В компании говорят, что пользователи "Флоу" могут начать общаться уже через 15 минут после начала занятий. Обучению рекомендуется уделять не менее 3 часов в неделю.Полная версия курсов включает онлайн-тренажер с 10 тысячами упражнений, 240 минут разговорной практики, 120 минут общения с наставником и круглосуточный справочный чат без ограничений.