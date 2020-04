Вокруг переноса времени проведения летних Олимпийских игр-2020 в Токио с нынешнего лета на будущий год роятся скандальные слухи. Японию, которая до последнего хотела провести Игры в июле-августе, подозревают в том, что она ради этого даже занижала статистические данные по заболевшим коронавирусом.

Вокруг переноса времени проведения летних Олимпийских игр-2020 в Токио с нынешнего лета на будущий год роятся скандальные слухи. Японию, которая до последнего хотела провести Игры в июле-августе, подозревают в том, что она ради этого даже занижала статистические данные по заболевшим коронавирусом.Действительно, согласно данным портала Worldometers.Info, резкое увеличение числа заболевших в Стане Восходящего солнца приходится на период после 24 марта, когда и было принято совместное решение властей Японии и Международного Олимпийского комитета о переносе олимпийских состязаний на год.Сразу несколько авторитетных ученых заявили, что японские власти специально занижали данные по числе случаев заражения коронавирусом, чтобы "продавить" в спорах с МОК сроки проведения Олимпиады. В частности, доктор философии университета Портленда Жюль Бойкофф высказал предположение, что японское правительство сознательно занижало цифры по количеству заразившихся коронавирусом."Значительный всплеск заболеваемости коронавирусом в стране-организаторе Олимпиады произошел сразу после официального переноса Игр в Токио на год, — заявил Бойкофф в своем аккаунте социальной сети Twitter. – Это не могло не вызвать у ученых и политиков удивления. Неужели Олимпиада важнее здоровья?"Big spike in coronavirus cases in Japan right after Tokyo Olympics were officially postponed has raised eyebrows of academics, activists, & politicians that COVID-19 numbers were being suppressed & that the #Olympics were outweighing public health https://t.co/nA5A6rJrDb pic.twitter.com/DWMsbtTPG1— Jules Boykoff (@JulesBoykoff) April 5, 2020