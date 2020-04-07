Заместитель мэра Киева Виталия Кличко, секретарь горсовета Владимир Прокопив записал резкое видеообращение к киевлянам. Нецензурно бранясь, он призвал их соблюдать карантин из-за коронавируса. Прокопив особенно ругался на молодежь, которая устраивает вечеринки и выезды на природу.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко уже призывал киевлян не устраивать во время карантина "шашлыки". Однако его слова, видимо, не были услышаны, и теперь зам Кличко - секретарь горсовета Владимир Прокопив записал резкое видеообращение к киевлянам.Нецензурно бранясь, он призвал их соблюдать карантин из-за коронавируса. Прокопив особенно ругался на молодежь, которая устраивает вечеринки и выезды на природу, передает "Россия 24".Заммэра Киева напомнил, что от коронавируса люди тяжело болеют и умирают, и это грозит всем, кто не соблюдает изоляцию.После нецензурных слов в адрес "тусовщиков" во время карантина он добавил: "Я только что был во многих больницах, и там не кульно, не хайпово! Там больные люди, они умирают. Оставайтесь дома, читайте книги, мойте руки. Будьте мудрыми и здоровыми".Гневное обращение Прокопив выложил на своей странице в соцсети, однако пользователи отметили, что в ролике сам чиновник идет по улице без защитной маски.Ранее сообщалось, что, несмотря на распространение коронавируса, на Украине продолжается реформа системы здравоохранения, цель которой- любой ценой сократить государственные траты на медицину.