Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что количества российских граждан, изъявивших желание вернуться на родину из-за коронавируса, не хватит даже на один самолет. Антонов отметил, ..

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что количества российских граждан, изъявивших желание вернуться на родину из-за коронавируса, не хватит даже на один самолет. Антонов отметил, что для отправки россиянам нужно зарегистрироваться в специальном разделе портала "Госуслуги", сообщает телеканал "".Дипломат добавил, что для возвращения в Россию также необходимо иметь при себе билет или быть готовым его приобрести. Он обратил внимание, что Москве нужна информация о том, кто из граждан хочет вернуться домой, чтобы организовать соответствующие рейсы.