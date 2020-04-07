Костромичка после двухнедельного домашнего лечения вынуждена была обратиться в больницу. По работе предприниматель Юлия уже два года живет с семьей в Москве. Когда появилось сильное головокружение и обмороки, скорая незамедлительно доставила ее в клиническую больницу им. Филатова.

Костромичка после двухнедельного домашнего лечения вынуждена была обратиться в больницу. По работе предприниматель Юлия уже два года живет с семьей в Москве. Когда появилось сильное головокружение и обмороки, скорая незамедлительно доставила ее в клиническую больницу им. Филатова.Почувствовала недомогание неделю назад – в воскресенье 22 марта, писала на своей странице в соцсети Юлия. За два дня до этого отправила детей в Кострому к родителям – на каникулы. Доктор поставил диагноз ОРВИ. О чем-то нехорошем женщина на тот момент сама не думала, так как никуда за границу она не ездила. Но сейчас перебирая в памяти события, она предположила, что вирус могла получить на одной выставке, которую посещала по работе – там было достаточно много людей, в том числе иностранцев.Свое ОРВИ Юлия описывает так: "Первые дни тяжело было, озноб без температуры, но было чувство, что температура под 40. Трясло очень, потом кашель сухой, отдышка… Сложно было даже по квартире передвигаться, завернулась в одеяло, как в кокон, так и ходила. Затем заметила, что совершенно не чувствую запахов, даже уксус нюхала, только слизистые обожгла, но запах не почувствовала".После этого решила обратиться в скорую. Врачи взяли у нее биоматериал для теста, который позже оказался положительным. Юлию оставили на домашнем лечении, однако, существенного улучшения не произошло, да еще присоединилось головокружение и обморок. Было принято решение о госпитализации.Несмотря на то, что сейчас Юлия лежит под капельницами, она поделилась в соцсетях о клинике, о врачах и непосредственно о лечении. Судя по рассказу, сообщает ГТРК "Кострома", все организовано на высоком уровне. "Врачи ходят с рацией, конечно же в полной амуниции. Питание только из одноразовой посуды, все в вакуумной упаковке. Еда вкусная, жаль, аппетита пока нет".