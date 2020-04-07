Жуткая семейная драма разыгралась в Чистополе, где 21-летний мужчина радикальным способом разрешил давний конфликт с младшим братом. Орудием стал простой кирпич - им он забил 19-летнего родственника, когда тот спал.

Жуткая семейная драма разыгралась в Чистополе, где 21-летний мужчина радикальным способом разрешил давний конфликт с младшим братом. Орудием стал простой кирпич — им он забил 19-летнего родственника, когда тот спал, сообщили в управлении СКР по Татарстану.Злоумышленник нанес множество ударов по голове и телу, после чего сбежал. Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, но спасти его врачам не удалось — он скончался в реанимации спустя пару часов. К тому моменту в одной из деревень Чистопольского района задержали и предполагаемого убийцу.Свою вину он признал лишь частично, заявив, что давно конфликтовал с братом, за которого вступались родители. Орудие убийства он принес домой еще осенью 2019 года, но в дело его пустил в начале апреля.В ближайшее время злоумышленнику изберут меру пресечения.