Участок федеральной трассы Р402 Тюмень – Ишим – Томск в Тюменской области оказался заблокированным из-за смертельной аварии. На нем произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, ..

Участок федеральной трассы Р402 Тюмень – Ишим – Томск в Тюменской области оказался заблокированным из-за смертельной аварии. На нем произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщаетПо предварительным данным, большегруз занесло, из-за чего он оказался на полосе для встречного движения. Там в него врезалась корейская иномарка. Находившиеся в ней водитель и пассажирка умерли на месте происшествия от полученных травм. Водитель грузовика не пострадал.