Два безработных москвича лишились своих машин за последние два дня в результате разбойных нападений.

Два безработных москвича лишились своих машин за последние два дня в результате разбойных нападений, сообщили в столичном управлении МВД.Первый случай произошел днем 5 апреля на Новоорловской улице. Дуэт злоумышленников, угрожая ножом мужчине, отобрали у него Hyundai Solaris, телефон и документы, после чего уехали.Во втором случае нападавших было уже трое, а свою жертву они подкараулили вечером 6 апреля на улице Вавилова. Не мешкая, налетчики избили безработного владельца Lexus LX570 и скрылись на машине, стоимость которой оценивается в 3,5 миллиона рублей.Выйти на след злоумышленников пока не удалось.