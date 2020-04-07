Известный в прошлом хоккеист Сергей Зубов, который большую часть карьеры провел в заокеанской НХЛ, может возглавить клуб КХЛ Автомобилист. Впрочем, у 49-летнего россиянина есть три конкурента. Инсайдеры сообщают, что один из них – канадский специалист Билл Питерс.

Известный в прошлом хоккеист Сергей Зубов, который большую часть карьеры провел в заокеанской НХЛ, может возглавить клуб КХЛ "Автомобилист". Впрочем, у 49-летнего россиянина есть три конкурента. Инсайдеры сообщают, что один из них – канадский специалист Билл Питерс.Напомним, что в качестве главного тренера Зубов работал в питерском СКА, с которым дошел до получинала Кубка Гагарина, а также в "Сочи". Зубов дважды за два с лишним года работы на берегу Черного моря, выводил местных "леопардов" в плей-офф. На данный момент он является старшим советником генерального менеджера клуба НХЛ "Даллас Старз" Джима НиллаПитерс, которому 55 лет, работал в североамериканской лиге в клубах "Каролина Харрикейнз" и "Калгари Флеймз", сообщает издание "Спорт-экспресс". Из штаба "огоньков" он был уволен в ноябре из-за расистского скандала, связанного с Акимом Алиу, с которым Питерс пересекался в фарм-клубе "Чикаго".Инсайдеры сообщают, что Зубов и Питерс не одни в списке кандидатов на тренерский пост в Екатеринбурге. Есть, по меньшей мере, еще два специалиста, которых изучает руководство "Автомобилиста", но их имена пока не называются.