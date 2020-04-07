Солисты Михайловского театра в Санкт-Петербурге показали пользователям соцсетей, как они проводят время в вынужденной самоизоляции. В трехминутном ролике артисты доказали, что сценой для них может стать даже собственная кухня, гостиная или двор загородного дома.

Солисты Михайловского театра в Санкт-Петербурге показали пользователям соцсетей, как они проводят время в вынужденной самоизоляции. В трехминутном ролике, размещенном на страничке театра в Instagram, артисты доказали, что сценой для них может стать даже собственная кухня, гостиная или двор загородного дома.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Михайловский Театр (@mikhailovskytheatre) 5 Апр 2020 в 7:29 PDTИдейным вдохновителем и режиссером ролика стал заслуженный артист России, премьер Михайловского театра Иван Васильев. Он снялся вместе со своей женой Марией Виноградовой. Пара эффектно накрывает стол, не забывая о сложных балетных поддержках.Также в съемках приняли участие звезды Михайловского театра Ирина Перрен, Валерия Запасникова, Элла Перссон, Александр Омар. Каждый из артистов сам выбирал себе образ и реквизит.Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 в России сейчас отменены все массовые культурные мероприятия.Ранее актеры московских театров решили в условиях самоизоляции позаботиться о маленьких зрителях и начали проект "Сказки на дому".