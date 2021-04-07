Сохранить историческую память. Именно с этой целью партия «Единая Россия» уже в третий раз проводит патриотическую акцию «Диктант Победы». Проверить свои знания по истории Великой

Сохранить историческую память. Именно с этой целью партия «Единая Россия» уже в третий раз проводит патриотическую акцию «Диктант Победы». Проверить свои знания по истории Великой Отечественной можно будет 29 апреля. Напомним, в прошлом году из-за пандемии мероприятие пришлось перенести на 3 сентября. Дата была выбрана неслучайно. В этот день в 1945 году была одержана победа