В районе работает съемочная группа Вестей.

В Вязниках сегодня свернули понтонную переправу. Жители так называемого Заречья теперь отрезаны от большой земли. В районе работает наша съемочная группа. На прямой связи со студией корреспондент Екатерина Таманова.Теперь на другой берег Клязьмы в Вязниках можно добраться только на лодке. Понтонный мост в целях безаварийного прохождения половодья разведён. 36 человек, в том числе 1 ребенок уже воспользовались лодочной переправой. Ее работу организовала администрация района - заключила договор с местными предпринимателями. Качество судов проверили инспекторы ГИМС. Напомним, отрезанными от большой земли оказались 16 сел и деревень района. В них проживают более 700 человек. Сейчас они все остаются в своих домах. Но в случае ЧС на отрезанной территории созданы 3 пункта временного размещения. В местных ФАПах создан запас медикаментов. Работают 2 магазина и 2 киоска, там также созданы запасы продуктов. Отметим, сами жители чрезвычайной ситуацию не считают. Более того, даже рады большой воде. Потому что впоследствии это уменьшает риск возникновения пожаров.