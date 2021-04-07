В 2021 году будет спроектировано 48 участков межпоселковых трубопроводов общей протяжённостью более 763 километров.

До 2025 года во Владимирской области в строительство подстанций и развитие газопроводов вложат более 8,5 млрд рублей. Планируется существенно обновить и реконструировать пять газораспределительных станций. Ожидается, что в регионе проложат 56 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 814 километров. Об этом стало известно в ходе ВКС с участием Белого дома и «Газпрома».Между тем, региональные власти обязуются построить 785 километров внутрипоселковых инженерных сетей и создать условия для газификации 17,5 тысяч домовладений, 88 котельных в 187 населенных пунктах.В 2021 году будет спроектировано 48 участков межпоселковых трубопроводов общей протяжённостью более 763 километров. Объекты в Киржачском, Александровском, Селивановском и Юрьев-Польском районах должны быть введены в эксплуатацию до конца 2021 года.Ожидаемый эффект от газификации Владимирской области в текущем году - 84,5%.