Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 1 019 человек.

В 33 регионе продолжает расти печальная статистика смертей от новой коронавирусной инфекции. По последним данным, за минувшие сутки количество смертельных случаев увеличилось еще на один. Общее число скончавшихся от COVID-19 за время пандемии составляет 1 019 человек.Напомним, во Владимирской области выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных составляет 30 464 человек. За сутки вылечилось 78 пациентов. За все время пандемии 27 566.