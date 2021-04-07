6 апреля ФК “Муром” встречался с клубом из Читы. Пока это абсолютный аутсайдер турнира. И все же матч для муромлян сложился непросто. К слову, “Муром” уже проигрывал “Чите” со

6 апреля ФК “Муром” встречался с клубом из Читы. Пока это абсолютный аутсайдер турнира. И все же матч для муромлян сложился непросто. К слову, “Муром” уже проигрывал “Чите” со счетом 0-1 осенью прошлого года. Примечательно, что еще 3 апреля красно-черные должны были встречаться с иркутским “Зенитом”. Но команда распалась, игра сорвалась. Так что стартовый матч