Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал виновников срыва минских договоренностей.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал виновников срыва минских договоренностей.Политик заявил, что Минские соглашения превратились в вакханалию. По его словам, вина за срыв процесса мирного урегулирования конфликта в Донбассе полностью лежит на киевских властях. "Украина заблокировала все", – подчеркнул глава ДНР во время пресс-конференции.Ситуация на юго-востоке Украины постепенно ухудшается. Пушилин рассказал, что количество обстрелов со стороны противников выросло почти вдвое по сравнению с последними месяцами прошлого года. Он уточнил, что к линии соприкосновения киевские власти начали стягивать военных и технику.Глава ДНР сообщил о готовности ответить на агрессию Украины. Пушилин заверил: если Киев пойдет в наступление, то получит серьезный отпор. Вместе с этим он отметил, что не заинтересован в разжигании боевых действий. "Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось", – сказал политик.Ранее президент Украины назвал единственный способ положить конец вооруженному конфликту на юго-востоке страны. По его мнению, остановить "агрессию" России поможет только вступление Украины в Североатлантический альянс.Военный эксперт Алексей Подберезкин порекомендовал украинскому лидеру не возлагать большие надежды на Запад. Он пояснил, что Европа и США не хотят нести ответственность за действия властей Украины. Также специалист заявил, что .