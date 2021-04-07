Одной из приоритетных задач он считает решение проблем в здравоохранении региона.

В регионе продолжается регистрация участников предварительного голосования «Единой России». На текущий момент заявки подали 18 человек.Среди них главврач второго роддома, акушер-гинеколог Сергей Телегин. Специалист заявляет, что в последнее время в регионе накопилось много проблем в сфере здравоохранения. И участие в праймериз «Единой России» он рассматривает, как возможность оперативного решения этих проблем.Сергей Телегин главврач роддома №2 г.Владимира, участник праймериз: «Моё призвание - помогать людям, чем я и занимаюсь на сегодняшний момент, в этом же я вижу задачу депутата Государственной Думы: решать проблемы, которые накопились у нашего населения. Если бы не те проблемы, которые катастрофически усугубляют нашу ситуацию в медицине, наверное, я бы не принял этот шаг».Напомним, прием заявок для участия в предварительном голосовании продлится до 29 апреля. Подать заявку и стать участником праймериз «Единой России» может любой желающий. Главные условия – вы должны быть старше 21 года, не иметь судимости и не быть участником какой-либо другой политической партии.На данный момент участвовать в праймериз в целом по стране уже заявились около 2,5 тысяч человек.