26 и 27 февраля холодная вода у жителей Гороховца отсутствовала 17 часов, при норме не более 8 часов.

Прокуратура Гороховецкого района выявила нарушения законодательства об обеспечении населения качественными коммунальными услугами.Установлено,что продолжительность перерыва подачи холодного водоснабжения населению города Гороховца 26 и 27 февраля 2021 года составила свыше 17 часов (при норме не более 8 часов).В этой связи в адрес директора муниципального предприятия «Гороховецкий водоканал» внесено представление, требования которого удовлетворены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении должностного лица МУП «Гороховецкий водоканал» вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, которое находится на рассмотрении.