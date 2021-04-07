Сдача объекта намечена на 1 сентября.

Губернатор Владимир Сипягин во время визита в Александров проинспектировал ход реконструкции парка культуры и отдыха имени 200-летия. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе главы региона.С 2019 года компания «Строймастер» оборудовала смотровую площадку, сцену и дорожки с бордюрами, а также установила забор, урны и скамейки.На следующем этапе подрядчиком стал «Строй-сезон», с которым заключён контракт на 20,1 млн рублей.Как сообщили в обладминистрации, на эти средства будет произведено комплексное благоустройство общественного пространства, отремонтированы пешеходные дорожки, установлены детские и игровые площадки, появятся зоны отдыха. Сдача объекта намечена на 1 сентября.Добавим, что в прошлом году в Александрове был благоустроен сквер с выходом к набережной реки Серая. Объём выделенных средств составил 13,2 млн рублей.