Государственная Дума России приняла закон, согласно которому иностранные граждане не смогут проводить экскурсии в стране с июля 2022 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по ..

Государственная Дума России приняла закон, согласно которому иностранные граждане не смогут проводить экскурсии в стране с июля 2022 года. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.Пайкин пояснил, что за границей российские гиды не могут проводить экскурсии без специального разрешения, в то время как в России многие иностранные туристы пользовались услугами исключительно своих экскурсоводов. Кроме того, закон обяжет гидов и проводников проходить аттестацию раз в пять лет, передаёт "".