В ближайшие три дня прогнозируется перелив дороги в деревне Лучки Юрьев-Польского района.

Во Владимирской области продолжается ежедневный мониторинг паводковой обстановки. Как сообщает пресс-служба МЧС, в Вязниках из-за подъёма уровня воды 8-9 апреля планируется снятие понтонного моста через Клязьму. После его разведения будет ограничено транспортное сообщение с 16 населёнными пунктами Заречной зоны. Жизнеобеспечение жителей - организовано.В настоящий момент наблюдение ведётся при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.На контроле МЧС находится . Ограничено дублирующее сообщение по дороге в деревни Чижово, Бузаково, Яковлево и Тетерино. Инфраструктура населенных пунктов не нарушена. Прогнозируется, что в ближайшие 2-3 дня указанный участок будет освобождён от воды.Также в ведомстве ожидают выхода в пойму двух рек - Серой в Александровском районе и Нерли в Суздальском районе. Возможно подтопление приусадебных участков, расположенных вблизи Нерли.Добавим, что на ближайшие три дня прогнозируется перелив дороги в деревне Лучки Юрьев-Польского района.Мониторинг ситуации продолжается.