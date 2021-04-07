В первый день мая заканчивается срок действия ряда коронавирусных ограничений. Изменения затронут и зарплаты в России.

В первый день мая заканчивается срок действия ряда "коронавирусных" ограничений. Изменения затронут и зарплаты в России.Эксперты рассказали, какие нововведения ждут наших соотечественников. Так, со следующего месяца все пожилые сотрудники выйдут наработу, а карантинные больничные им закроют.Если выяснится, что такой работник не соблюдает режим самоизоляции, то ему будет необходимо вернуть часть выплат. Такой порядок тоже действует до 1 мая. Юрист, специалист "Лигизащиты медицинского права" Ирина Гриценко объяснила, что, для того чтобы рассчитать свой среднийдневной заработок, нужно общую сумму полученного дохода за два прошедших два года разделить на 730 дней.Тем же, кто не работал в этот период, больничный будет рассчитан исходя из МРОТ. Кроме того, существуетмаксимальная и минимальная выплата по больничному листу. Максимальная сумма вэтом году не может превышать 2434,25 рубля в день. Минимальная не может бытьменьше 239 рублей в день, передаетЧто касается предстоящих майских праздников, то по общему правилу работа в такие дни оплачивается по двойному тарифу, либо за день работы сотруднику может быть предоставлен другой день отдыха. Двойная оплата за праздничные дни вмайские выходные предусмотрена в этом году за 1 и 9 мая, независимо от графикаработы.Особое внимание в 2021 году уделяется изменениям в оплате трудапри разных графиках работы. Из-за пандемии коронавируса многие компании перевели сотрудников на удаленную работу. Некоторые ввели посменный график.При этом многие работодатели злоупотребляли своими правами. Россияне жаловались, что труд стал ненормированным.Работать приходилось и по вечерам, и по выходным, зачастую бесплатно. Но отношения работодателя и сотрудника на удаленкерегламентируются точно так же, как и очная занятость. Соответственно, и труд впраздники вне офиса должен оплачиваться отдельно.