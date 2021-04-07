Специалисты рассказали, какие схемы используют мошенники для обмана российских пенсионеров.

Специалисты рассказали, какие схемы используют мошенники для обмана российских пенсионеров.В Пенсионном фонде России (ПФР) призвали пожилых граждан с осторожностью относиться к звонкам с неизвестного номера. Если незнакомец по телефону представился работником ПФР, то нужно попросить его назвать свое имя и должность, а также орган фонда, где он работает.Специалисты напомнили российским пенсионерам, что все услуги, как правило, предоставляются бесплатно. Граждан просят ни в коем случае не называть свои личные данные: номер и серию паспорта, СНИЛС, а также номер банковской карты, ее пин-код и cvc-код, передает .Также представители ПФР посоветовали не верить в обещания незнакомцев помочь с "пенсионными делами". В пресс-службе фонда подчеркнули, что сотрудники не навещают россиян на дому, не проводят опросы, не говорят о неожиданных денежных поступлениях и не запрашивают реквизиты карт.О всех подозрительных лицах и операциях российским пенсионерам следует сообщать в полицию. Представители фонда рассказали, что персональную информацию можно получить по телефону, использовав кодовое слово. Его можно установить в личном кабинете на официальном сайте ПФР.Ранее "Дни.ру" сообщили, что некоторые категории граждан могут рассчитывать на двойную пенсию. Все подробности – в .