До конца недели владимирцев ждут погодные качели. С юго-запада на Владимирскую область надвигается циклон. 8 апреля прогнозируется дождь и сильный ветер до 20 метров в секунду. В такую погоду

До конца недели владимирцев ждут погодные качели. С юго-запада на Владимирскую область надвигается циклон. 8 апреля прогнозируется дождь и сильный ветер до 20 метров в секунду. В такую погоду возрастает риск обрывов линий электропередач, обрушений крупных и ветхих конструкций, падения деревьев. Гражданам рекомендовано не оставлять под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями свои транспортные средства. Владимир