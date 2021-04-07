Мини-погрузчики «Высокоточных комплексов» заинтересовали участников выставки в Узбекистане

В Ташкенте начала работу международная промышленная выставка «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане». В объединённой экспозиции Госкорпорации Ростех представлена техника марки «Ant» производства АО «Ковровский электромеханический завод». Ковровские экспонаты заинтересовали делегацию из Нижегородской области.Также стенд «Высокоточных комплексов» посетила делегация во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым.«Уверен, участие в данной выставке – это отличная возможность для расширения географии поставок продукции нашего предприятия, формирования новых проектов. Мини-погрузчики марки «Ant» уже работают в Казахстане и в различных регионах Российской Федерации, в том числе республике Крым», - подчеркнул руководитель делегации Александр Дерновой, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО «Высокоточные комплексы».Директор по продажам гражданской продукции предприятия Игорь Тупицын заверил, что завод – один из ведущих в России, успешно конкурирующий на рынке дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники.«Мы готовы к новым взаимовыгодным отношениям с потенциальными партнерами», – подчеркнул он.В выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане» принимают участие более 300 компаний и бизнес-делегаций из Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Франции, Чехии и Японии.Организаторами выступают Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли России.