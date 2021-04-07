Акция Весенний марафон стартовала в проекте Активный гражданин. Участники смогут пройти восемь викторин и проверить свои знания об истории и культуре Москвы.

Акция "Весенний марафон" стартовала в проекте "Активный гражданин". Участники смогут пройти восемь викторин и проверить свои знания об истории и культуре Москвы.Викторины составили москвоведы, экскурсоводы и научные сотрудники музеев. Они содержит семь вопросов разной сложности.За каждый правильный ответ начисляется 20 баллов. Москвичи могут распорядиться ими по своему усмотрению: потратить на услуги и сувениры в магазине поощрений, направить на благотворительность.Стать участником акции можно до 10 мая. Победителей ждут билеты в музеи Москвы, приглашения на увлекательные экскурсии, разработанные специально для "Весеннего марафона". Москвичи смогут отправиться на ночную прогулку в парк "Царицыно", встретиться с космонавтом, попасть в тайные комнаты усадьбы "Кусково" и прочее.Кроме того, 18 апреля на портале "Узнай Москву" жителей столицы ждет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код". Он будет состоять из 25 вопросов, которые посвящены историческим зданиям, памятникам.Проект "Активный гражданин" появился в мае 2014 года. За семь лет к нему присоединились почти пять миллионов человек, проведено 4,8 тысячи голосований. Задача проекта – выяснить мнения жителей столицы по актуальным вопросам развития города.Посетителям сайта "Активный гражданин" доступна онлайн-карта, где отражены изменения, произошедшие благодаря голосованиям. На схему нанесено уже 1,6 тысячи объектов.