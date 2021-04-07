Новый сезон конкурса Большая перемена стартовал 26 марта. За неполные две недели школьники и студенты колледжей подали более 300 тысяч заявок.

Новый сезон конкурса "Большая перемена" стартовал 26 марта. За неполные две недели школьники и студенты колледжей подали более 300 тысяч заявок."Большая перемена" – проект платформы "Россия – страна возможностей". Старт конкурса поддержал президент Владимир Путин. Подать заявку на участие можно на сайте .Больше всего регистраций поступило из Нижегородской, Ленинградской, Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Адыгеи и других регионов, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Помимо старшеклассников, новый сезон открыт для учащихся 5-7 классов. По словам координатора "Большой перемены", Наталии Мандровой, с такой инициативой обратились сами ребята."В прошлом году многие финалисты отмечали, что их младшие братья и сестры тоже хотели бы стать частью «Большой перемены»", – отметила она.Для учащихся 5-7 классов подготовлен специальный игровой трек. 300 победителей отправятся в увлекательное путешествие от Москвы до Владивостока и обратно на поезде "Большой перемены".Победители из числа учащихся 8-10 классов и студентов колледжей получат денежные призы, которые смогут направить на обучение и саморазвитие. Суммы – от 200 тысяч до миллиона рублей.Конкурсанты могут выбрать 12 направлений. Среди них – наука и технологии, искусство и творчество, экология, журналистика, предпринимательство и другие. Полуфиналы пройдут во всех федеральных округах, финал запланирован на ноябрь 2021 года.В прошлом году в "Большой перемене" участвовали более миллиона старшеклассников. Победителями стали 300 учеников 9-10 классиков и столько же одиннадцатиклассников.