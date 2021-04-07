Прокуратурой области проведена проверка по факту повреждения 23 марта 2021 года инженерных сетей жизнеобеспечения в округе Муром при проведении взрывных работ по сносу зданий элеватора.

Прокуратурой области проведена проверка по факту повреждения 23 марта 2021 года инженерных сетей жизнеобеспечения в округе Муром при проведении взрывных работ по сносу зданий элеватора.Установлено, что взрывные работы производились ООО «Агрегатор СпецТехники» на основании договора подряда, заключенного с индивидуальным предпринимателем Межитовым А.З., являющимся собственником данных зданий. Были оформлены необходимые документы, в том числе проект производства буровзрывных работ, прошедший экспертизу промышленной безопасности в органах Ростехнадзора.Вместе с тем, при проведении указанных мероприятий часть элементов конструкции изменила направление валки из-за реакции утягивающих сил (напряжения) опрокидывающего момента центра масс одного из корпусов. Что привело сообщила пресс-служба облпрокуратуры.По данному факту Муромской прокуратурой директору ООО «Агрегатор СпецТехники» внесено представление. И возбуждено дело об административном правонарушении за повреждение тепловых сетей, совершенное по неосторожности.Акты реагирования находятся на рассмотрении.за восстановлением работоспособности на системах жизнеобеспечения. Поставка тепловой энергии потребителям не прекращалась, допускалось ограничение подачи горячего водоснабжения потребителям. Нарушений установленных законодательством сроков устранения ресурсоснабжающей организацией аварийной ситуации не выявлено.