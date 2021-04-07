Сигнал бедствия поступил сегодня в 00 часов 34 минуты.

Сигнал бедствия поступил сегодня в 00 часов 34 минуты.Сообщалось о пожаре в частном жилом доме в селе Есиплево Кольчугинского района.Из-за позднего сообщения в пожарную охрану, на момент прибытия подразделений дом горел по всей площади. Существовала угроза распространения огня на баню. Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 30 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 5 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.