Фильм Эльдара Рязанова по пьесе Александра Гладкова Давным-давно приурочен к 150-летию со дня Бородинской битвы.

Фильм Эльдара Рязанова по пьесе Александра Гладкова "Давным-давно" приурочен к 150-летию со дня Бородинской битвы.Картина вышла на экраны в 1962 году. Для кино режиссеру пришлось адаптировать пьесу, и он самостоятельно дописал некоторые эпизоды, причем в стихах. Идею фильма руководство Госкино одобрило, однако жанр вызывал вопросы.Чиновники считали, что комедия, к тому же музыкальная, не соответствует масштабу события. Однако Эльдар Рязанов смог убедить начальство в том, что фильм ничуть не умаляет заслуги русских воинов перед Отечеством, а, наоборот, романтизирует и подчеркивает героизм гусар.Также режиссеру пришлось отстаивать кандидатуру Игоря Ильинского, который сыграл в "Гусарской балладе" Михаила Кутузова. Чиновники не были уверены, что комик является достойным претендентом на эту роль. Однако как только Эльдар Рязанов договорился с Госкино, задний ход дал актер. Он отказывался сниматься в эпизоде, но, к счастью, режиссеру удалось его переубедить.На роль Шурочки Азаровой пробовались многие: Людмила Гурченко, Валентина Малявина, Татьяна Никулина и даже Светлана Немоляева. Изначально выбор пал на Алису Фрейндлих, которая специально несколько раз приезжала из Петербурга в Москву на пробы.Когда уже ни у кого не осталось сомнений, что именно она исполнит роль, Эльдар Рязанов передумал. Режиссер извинился перед Алисой Фрейндлих, отметив, что женственность актрисы неистребима, а ему нужен "мальчик". В итоге образ Шурочки на экране воплотила второкурсница ГИТИСа Лариса Голубкина. Для нее картина стала дебютом.Для съемок на натуре Эльдар Рязанов искал скромную усадьбу, однако это было проблемой. Маленькие поместья к тому времени уже почти все были разрушены, поэтому пришлось выкручиваться. Художникам фильма "Гусарская баллада" удалось оживить остатки более-менее подходящего "дворянского гнезда": церковь перестроили, пруд очистили, установили скульптуры, посадили цветы – так и получилось изящное поместье майора Азарова.Работа над картиной началась в марте, когда снег уже таял. Сначала снимали в тени, затем в лесу, но последние сцены доснимали в апреле, когда от снега не осталось и следа. Чтобы эпизод с ночной дракой в усадьбе выглядел правдоподобно, пришлось выкручиваться с помощью подручных средств. На землю насыпали смесь из опилок, мела и нафталина, а крыши покрасили в белый. От такого сочетания материалов у многих началась аллергия – половина съемочной группы чихала и кашляла.В остальном работа над фильмом проходила весело. Артисты отлично проводили время и на съемках, и в свободное время. Актеры настолько хорошо отдыхали и питались, что во время финального просмотра "Гусарской баллады" на Мосфильме Иван Пырьев в порыве гнева поинтересовался, где Эльдар Рязанов нашел такие "сытые уродливые рожи" партизан.Кстати, роль одного из них исполнил Юрий Белов. Он научился спать в седле и затем показал этот прием коллегам по площадке. Иногда актер развлекался тем, что ослаблял подпругу, пока товарищи дремали, сидя на лошади. В итоге при малейшем движении артисты падали на землю.Интересные фактыПо слухам, прообразом Шурочки Азаровой является "кавалерист-девица" Надежда Дурова, первая женщина-офицер в русской армии. Автор пьесы Александра Гладков отрицает этот факт, несмотря на то, что в его работе есть совпадения с автобиографией Дуровой.В "Гусарской балладе" использованы некоторые костюмы, изначально создававшиеся для съемок фильма "Война и мир".Эльдар Рязанов планировал утвердить на главную роль Татьяну Никулину, жену Юрия Никулина, но тот запретил ей сниматься. Артист не хотел, чтобы супруга надолго уезжала, хотя Татьяна мечтала сыграть Шурочку Азарову.