Грязь на дороге стала причиной смерти мужчины из Ростовской области. Из-за неё врачам не удалось госпитализировать своего пациента. Житель хутора Родники Кагальницкого района вызвал ..

Грязь на дороге стала причиной смерти мужчины из Ростовской области. Из-за неё врачам не удалось госпитализировать своего пациента.Житель хутора Родники Кагальницкого района вызвал скорую помощь после того, как у него повысилось давление. Однако медицинский автомобиль застрял в грязи и его пришлось вытаскивать с помощью трактора. Из-за задержки медики не успели вовремя помочь мужчине и он скончался, сообщает телеканал "".