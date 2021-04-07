Уголовные дела возбуждены в Ковровском и Александровском районах.

В конце марта сотрудниками ОГИДД МО МВД России «Ковровский» на ул. Еловая районного центра был остановлен автомобиль «Ниссан Альмера». По внешним признакам водитель, 19-летний местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное освидетельствование показало, что концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом водителем воздухе составляет 0,74 мг/л.Аналогичный факт пресечен сотрудниками ОГИБДД ОИВД России по Александровскому району. Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Тойота» под управлением 39-летнего жителя поселка Балакирево. Полицейские заподозрили, что водитель нетрезв. Предположения подтвердило проведенное медицинское освидетельствование.Проведенные в обоих случаях проверки показали, что оба водителя ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения.В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).