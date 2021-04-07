Полицейские в ходе осмотра квартиры обнаружили и изъяли наркотическое средство – героин...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хранении около 90 граммов наркотического средства – героина.В полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на Новокузнецкой улице граждане, возможно, употребляют наркотики.Незамедлительно прибывшие по данному адресу полицейские в ходе осмотра квартиры обнаружили и изъяли порошкообразное вещество в целлофановом пакете. Согласно справке об исследовании данный материал общей массой 87,5 грамма содержит в своем составе наркотическое средство – героин.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции на улице Гарибальди задержали подозреваемого – 32-летнего жителя столицы. Установлено, что ранее задержанный был в гостях у девушки, проживающей в квартире на Новокузнецкой улице, где, не поставив ее в известность, спрятал пакет с указанным выше наркотическим средством.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60