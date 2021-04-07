Злоумышленница, находясь в медицинском учреждении, воспользовалась тем, что сумка 31-летней потерпевшей некоторое время была без присмотра, и совершила хищение...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Левобережный г. Москвы задержана подозреваемая в краже кошелька из сумки у пациентки клиники.Установлено, что злоумышленница, находясь в медицинском учреждении, воспользовалась тем, что сумка 31-летней потерпевшей некоторое время была без присмотра, и совершила хищение. Ущерб составил 850 тысяч рублей.Потерпевшая обнаружила отсутствие кошелька позже, когда вышла из организации. О произошедшем женщина сразу сообщила в полицию, что помогло быстро установить и задержать злоумышленницу.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Левобережный на Новой улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 35-летняя ранее судимая местная жительница.В ходе обыска все похищенное изъято и будет возвращено владелице.Следствием ОМВД России по району Левобережный г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29