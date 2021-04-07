По словам пенсионерки, она возвращалась домой из продуктового магазина, когда при входе в подъезд дома неизвестный мужчина вырвал из ее рук сумку...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ясенево задержали 37-летнего мужчину по подозрению в грабеже», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть полиции поступило заявление от 80-летней москвички. По ее словам, она возвращалась домой из продуктового магазина, когда при входе в подъезд дома, в котором она проживает, неизвестный мужчина вырвал из ее рук сумку, где лежали ключи от квартиры, документы и денежные средства.После просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудниками полиции был установлен неизвестный мужчина с женской сумкой в руках.В ходе отработки территории полицейские задержали подозреваемого в проезде Одоевского. Им оказался приезжий из ближнего зарубежья.В настоящее время похищенное изъято и возвращено владелице.Дознанием ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56