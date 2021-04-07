В результате проверочных мероприятий установлено, что фармацевт аптечного пункта продал гражданину без предъявления рецепта врача лекарственное средство, подлежащее предметно-количественному учету...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Рязанскому району и представителями Управы района выявили факт реализации сильнодействующих лекарственных препаратов в одном из аптечных пунктов на Рязанском проспекте.В результате проверочных мероприятий установлено, что фармацевт аптечного пункта продал гражданину без предъявления рецепта врача лекарственное средство, подлежащее предметно-количественному учету в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ. В дальнейшем, в ходе осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 400 упаковок неучтенных лекарственных препаратов.В отношении руководителя аптеки сотрудники полиции составили административный протокол по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Данный материал будет направлен в суд для принятия решения в соответствии с законодательством.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18