Учащиеся прослушали лекции о наступлении административной и уголовной ответственности за употребление и распространение запрещенных веществ...

5 апреля 2021 года по инициативе МВД России начался первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021».В целях предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи Западного округа г. Москвы сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и подразделений по делам несовершеннолетних территориальных отделов полиции совместно с представителями Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы проводятся профилактические занятия.Ученики 9-х классов ГБОУ Школы №1498 и обучающиеся 1 курса Московского индустриального колледжа прослушали лекции о наступлении административной и уголовной ответственности за употребление и распространение запрещенных веществ, о вреде и влиянии психоактивных веществ на организм человека и о современных способах вовлечения в прием препаратов, в преступную деятельность посредством сети Интернет.Оперуполномоченный ОНК УВД по ЗАО подполковник полиции Анастасия Мясникова объяснила молодежи, что употребление указанных веществ ведет к быстрому формированию зависимости и может привести к необратимым последствиям, а также ответила на возникающие по ходу встречи вопросы.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93